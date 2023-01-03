وزيرة التخطيط ومحافظ السويس يناقشان مستجدات الخطة الاستثمارية للمحافظة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لمناقشة مستجدات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 22/2023.

محافظة السويس تشهد نهضة تنموية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن محافظة السويس تشهد نهضة تنموية خلال الفترة الماضية، مشددة على أهمية وجود مرونة في إعادة توجيه الاعتمادات في الخطة الاستثمارية، خاصة مع المحافظات، في تلك الفترة التي تشهد ظروفًا استثنائية طارئة تعاني منها دول العالم بما فيها مصر، مع مراعاة العمل من خلال الاعتماد على أبعاد الحوكمة ووفق مصلحة المواطن في كل محافظة، موضحة أن العام الحالي يشهد تغيرات ذات أبعاد اجتماعية وسياسية لابد من أخذها في الاعتبار خلال العمل مع المحافظات.

وأشار محافظ السويس إلى المشروعات التي في خطة المحافظة، والمعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض الأعمال، لافتًا إلى مشروعات الترع، والطرق عليها، والصرف الصحي لحي الجناين، واستكمال مشروع التطوير العمراني بالمحافظة.

مركز خدمات مصر

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع إنشاء «مركز خدمات مصر» بمحافظة السويس، والذي سيمثل نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد وبكفاءة عالية.

واستعرضت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، أهم مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس، التي جرى الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والأخرى الجاري العمل بها، ونظم متابعة هذه المشروعات للوقوف على الموقف التنفيذي لكل منها.

حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس.