بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه.. 1200 وظيفة جديدة بالقطاع الخاص في 6 محافظات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يناير الجاري.

نشرة التوظيف الدورية تصدر عن القوى العاملة

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة، من خلال الإدارة العاملة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة.

وأعلنت النشرة اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 6 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفي التخصصات الآتية: «أخصائي تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسؤول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومشرفي استقبال، ومندوبي توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

توجيهات وزير القوى العاملة لمديري المديريات بالمحافظات

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.