«القوى العاملة» بالقليوبية تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، توفير فرص العمل في القطاع الخاص بمنشآت المحافظة، في مصانع وشركات الملابس والألومنيوم وشركة للتكنولوجيا، لكافة الأعمار، في إطار جهود المديرية لتوفير وظائف شاغرة للشباب.

وظائف شاغرة في القليوبية

وأكدت القوى العاملة بالقليوبية بدء تلقي الطلبات في الوظائف الشاغرة من خلال ديوان مديرية القوى العاملة بمجمع المصالح ببنها، بجوار المحافظة في منطقة الفلل، أو من خلال مكاتب العمل في المحافظة، أو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

رابط التقدم لوظائف القوى العاملة بالقليوبية

وقالت إيمان السيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، في بيان، إنه يمكن التقدم لوظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية، وهي وظائف عمال وسائقين وشيفات في عدد من المصانع والشركات، وتبدأ الرواتب من 2400 جنيه إلى 11 ألف جنيه، على أن يتم التقديم من خلال ديوان الوزارة بالقاهرة، ومقر المديرية في بنها، ومن خلال موقع الوزارة الإلكتروني من هـنـا.

وأضافت وكيل الوزارة، أن موعد التقدم لوظائف القوي العاملة بالقليوبية، في مقر المديرية، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث تقدم الطلبات إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، في «بنها كورنيش النيل - الفلل، بجوار ديوان عام المحافظة»، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل.

وظائف خالية في القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن وظائف بنطاق المحافظة جاءت كالتالي:

- 50 عضو فريق في شركة لصناعة الحلوى بمحطة بنزايون الشارع الجديد بشبرا الخيمة، (5 بائع حلوى شرقي، 5 كول سنتر، 5 متلقي طلبات، 10 مساعد شيف سخن، 5 شيف فطائر شرقي، 10 مندوب توصيل، 10 باريستا بخبرة من عام إلى 3 أعوام)، بمؤهلات مختلفة، والسن من 20 إلى 40 عاما، والراتب حسب المقابلة.

- (4 عامل تدوير، 8 فني نسيج) في شركة للصناعات النسيجية بمنطقة الشروق الصناعية الخانكة، بشروط مؤهل متوسط، وسن حتى 30 عاما، والراتب 2400 جنيه.

- شركة الومنيوم بالعبور المنطقة الصناعية (ب) بالقليوبية، تطلب (2 سائق، 3 خراط)، الراتب حسب المقابلة والسن حتى 40 عاما، ومؤهل متوسط.

- مصنع لتصنيع الزجاج بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة تطلب (10عمال إنتاج)، بشروط مؤهل متوسط والسن من 20 إلى 40 عاما، والراتب 2400 جنيه.

- مصنع للمنسوجات شارع جامع بشير شبرا الخيمة بيجام تطلب (3 عمال نسيج)، بشروط مؤهل متوسط، وراتب 2400 جنيه.

- شركة في مجال التكنولوجيا الفلل بنها بجوار المحافظة كورنيش النيل تطلب (محلل بيانات)، بشروط مؤهل عالي هندسة أو حاسبات ومعلومات، وراتب يصل لـ 11 الف جنيه.

- شركة لتصنيع الملابس في عزبة الجوهري بشبرا الخيمة تطلب (150 عامل خياطة خبرة 5 سنوات، 50 عامل مكوى خبرة 5 سنوات، 100 عامل تدريب)، ولا يشترط المؤهل، والسن حتى 30 عاما، والراتب 3000 جنيه.

- شركة للملابس بكوبري الخشب في عزبة الجوهري بشبرا الخيمة تطلب (70 عامل خياطة خبرة 5 سنوات، 20 عامل مكوى خبرة 5 سنوات، 10عمال تدريب)، بمؤهل متوسط، والسن حتى 40 عاما، والراتب 2500 جنيه.