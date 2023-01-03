درجات الحرارة اليوم.. طقس بارد خلال ساعات الصباح والمساء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الطقس الممطر على السواحل الشمالية للبلاد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء تسجل العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 11، في حين أن الصغرى تسجل على محافظات شمال الصعير 9 درجات مئوية، كما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر، فيما يسود طقس ممائل للبرودة خلال ساعات المهار.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3-1-2023 على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17