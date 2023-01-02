حبس 3 متهمين لاتجارهم في النقد الأجنبي بالغربية.. محام يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات إذ اعترف أحد المتهمين أنه يقوم بذلك النشاط خارج السوق المصرفي عن طريق الترويج لنشاطه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة.

تفاصيل الواقعة

البداية بوصول بلاغ لمركز شرطة زفتى بالغربية بقيام أحد الأشخاص و2 آخرين بمزاولة نشاط في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج للنشاط الإجرامي عبر صفحة أحدهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية» و2 آخرين وبمواجهة المتهم الأول اعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ويرغب في بيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وإعلانه عن ذلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتم التواصل مع المتهمين الآخرين للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود حساب باسمه بـ«فيس بوك» يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته للتأكيد على صحة رغبته في البيع لعملائه وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

حول العقوبة المنتظرة للمتهمين، أشار المحامي أشرف ناجي إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.