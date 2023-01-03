خبير استزراع سمكي: مصر تنتج مليوني طن من «البلطي الفاخر» سنويا

قال اللواء محمد الجمل، خبير الاستزراع السمكي، إن مصر تنتج 2 مليون طن من السمك البلطي سنويا، مشيرا إلى أن درجة حرارة التربية المثلى من 25 إلى 30، كما أن سمكة البلطي تتوقف عن النمو عند درجة حرارة 16 لـ18، لذلك يتم تقديم علائق التشتية والتي تحتوي على 30% من البروتين العالي من الأحماض الأمينية، ويتم تقديمها من 7 إلى 10% من وزن السمكة 3 مرات يوميًا، ما يتيح اجتياز موسم الشتاء بشكل يجعل حيوية السمكة عالية.

تقديم رافعات المناعة وفيتامين سي للأسماك

وأضاف «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أنه يتم تقديم رافعات المناعة وفيتامين سي للأسماك لكي نمر من موسم الشتاء بسلام من دون خسائر، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة عن الـ 10 درجات فإنه يؤثر على سمك البلطي، حيث أن درجة حرارة السمك تعتبر الدرجة المثلى لتربيته عند 16 لـ18 درجة، متابعًا أن الأسماك الكبيرة أكثر تأثرًا من نظيرتها الصغيرة بانخفاض درجات الحرارة.

إنتاج مصر من البلطي فاخر للغاية

وتابع، أنه من الضروري تواجد طرق وقاية قبل التعرض لأي مشكلة، وذلك من خلال تغيير المياه بصفة دورية وتقديم العلائق قبل موسم التشتية بنسبة 30% محتوى بروتيني عالي، مؤكدًا أن إنتاج مصر من البلطي فاخر للغاية، ويتم التصديرلعدد كبير من الدول العربية والأجنبية.