«الضرائب» تعدل منصة منظومتها لتسهيل إصدار الفواتير الإلكترونية

أعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعديل طريقة تقديم الممول لطلب استخدام بورتال المنظومة لإصدار الفواتير الإلكترونية، تيسيرًا على الممولين لإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال قيام الممول بإرسال بريد إلكتروني على بريد للمأمورية المختصة.

ويحتوي البريد على بيانات الممول، وتفاصيل عنوان الشركة، ومرفق به صورة طلب استخدام البورتال، وأن الإيميل المرسل في طلب البورتال هو الإيميل الموجود بطلب التسجيل، ومرفق صورة البطاقة الضريبية، ويمكن أيضًا التوجه إلى أي مأمورية، أو أحد مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية لتقديم طلب استخدام البورتال.

إعداد نموذج جديد لطلب استخدام البورتال

وأشار مختار توفيق إلى أنه تم إعداد نموذج جديد لطلب استخدام البورتال، ويشترط أن يكون طلب استخدام البورتال مزيل بإقرار من الممول، أو مفوضه، أو وكيله لإثبات صحة البيانات، وأنها البيانات الموجودة نفسها بطلب التسجيل بالمنظومة، وأنه ذات الشخص القائم بالتسجيل، على أن يتم إرسال طلب استخدام البورتال من نفس الإيميل المقدم منه طلب التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويمكن تحميل نموذج طلب البورتال من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط التالي :https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-01/portal-form.pdf

كما يمكن الحصول على البريد الإلكتروني لكل مأمورية من مأموريات مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي:

:https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-01/eta-mail-report.pdf

مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية

وأوضح مختار توفيق أنّ مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية هي الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية (26 أ عمارات العبور- صلاح سالم – مدينة نصر ، ومأمورية الشركات المساهمة (مصلحة الضرائب - مبنى حسين حجازي)، ومأمورية الاستثمار (ش 26 يوليو –العتبة - القاهرة) ، ومركز كبار الممولين (بالحي العاشر – مدينة نصر) ، ومركز الدعم بقطاع الحصر والإقرارات (عمارات الأغاخان – المظلات – شبرا) ، ومركز الدعم بالخزانة العامة (مبنى الخزانة العامة - أعلي محطة مترو أنفاق سعد زغلول).

إصدار عدد فواتير أقل من 200 فاتورة شهريًّا

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الممول يمكنه تقديم طلب استخدام بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية في حالة إصدار عدد فواتير أقل من 200 فاتورة شهريًا، أو في حالة إصدار عدد فواتير أكثر من 200 فاتورة شهريًا ، وفي هذه الحالة يسمح للممول باستخدام البورتال لمدة 6 شهور، كفترة سماح لحين شراء ERP SYSTEM وربطه مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.