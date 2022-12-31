«الضرائب» تبحث مع اتحاد الصناعات حل المشكلات وحلول لتسويتها بسرعة‏

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية في التواصل المستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لحل المشكلات الضريبية وشرح مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للممولين، ويتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الصناعات المصرية لحل المشكلات الضريبية.

لجنة مشتركة بين الضرائب واتحاد الصناعات

وقال مصلحة الضرائب في بيان لها، إن هناك لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات بقرار من وزير المالية تبحث كافة المشاكل التطبيقية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب أولا بأول.

وأضاف مختار توفيق، أن هذه اللجنة المشتركة تجتمع بصفة دورية، وتعمل على تسوية أي مشكلات ضريبية، دعمًا للنشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الأعمال والإنتاج، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها للوصول إلى حلول عملية لتسويتها بسرعة‏.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن اللجنة تضم رؤساء قطاعات الشؤون التنفيذية والبحوث الضريبية والفحص والتحصيل وضرائب الشركات المساهمة واللجان الداخلية والدمغة وضرائب المهن الحرة‏،‏ وفي اتحاد الصناعات رؤساء الغرف الصناعية التابعة للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد‏.‏

الغرف التي حضرت الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع مصلحة الضرائب المصرية واتحاد الصناعات المصرية بحضور قيادات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية ممثلين من كل من غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة صناعات مواد البناء، وغرفة صناعة السينما، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وغرفة الصناعات المعدنية، وغرفة التطوير العقاري، غرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وغرفة صناعة دباغة الجلود، وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة الأخشاب والأثاث، وغرفة البترول والتعدين وتم خلال الاجتماع حل كافة المشكلات التي تم عرضها وعلى سبيل المثال تم حل مشكلة كل من شركة العبور لصناعة الليليات، وشركة MCS، وشركة طنطا موتورز.

مناقشة كافة العقبات بغرفة صناعة السينما

وجرت مناقشة كافة العقبات المتعلقة بغرفة صناعة السينما فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقدم كل وسائل الدعم الفني وعقد ورش العمل من أجل التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وشرح كافة إجراءاتها بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يبذل كل الجهد في سبيل تقديم المساعدة وفتح آفاق للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، موضحا أن الاتحاد يساعد مصلحة الضرائب من خلال نشر الوعى الضريبي، وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية

وشدد محمد البهي، على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازي أو السرب داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، الذي يعاني منه قطاعات عديدة في الدولة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الموازي ينافس الاقتصاد الرسمي بدون معايير حقيقية للمنافسة.