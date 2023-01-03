إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، بحري مصنع سكر ملوي، بجنوب محافظة المنيا.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بالصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «765 ي ل ا»، ربع نقل تابعة لشركة، وأخرى تحمل رقم «8597، بالطريق الصحراوي الغربي بحري مصنع السكر بمركز ملوي.

نقل المصابين لمستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ من السيارة الربع نقل، مما أسفر عن إصابة كل من: إسلام السيد 37 عاما، مهندس، مصطفي محمد 22 عاما، مهندس، إيهاب إسماعيل 40 عاما، سائق، يقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأثنان أخران جاري تحديد هويتهما، وتم نقلهم للمستشفى التخصصي بمدينة ملوي لتلقي العلاج حيت تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

تم التحفظ على السيارتين بمعرفة رجال الأمن، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.