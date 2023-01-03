الكشف على 1615 مريضًا في قافلة علاجية بإحدى قرى الدقهلية

وقعت قافلة طبية علاجية لمديرية الصحة بالدقهلية، الكشف على 1615 مرضيًا بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، التي توجهت إليها واستمرت على مدار يومين، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وضمت 11 عيادة منها 3 متنقلة «2 أطفال، تنظيم أسرة»، فضلًا عن 8 عيادات داخل الوحدة ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

قافلة طبية في قرية ميت يعيش

وبحسب بيان مديرية الصحة بالدقهلية، فقد وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 1 و2 يناير 2023 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر، التي تبعد عن مستشفى ميت غمر المركزي 20 كيلو مترًا لعدد سكان تقريبي 35221 نسمة، تحت إشراف الدكتورة علياء أبوالسعود، منسق عام القوافل.

وجرى خلال فعاليات القافلة توقيع الكشف على 1615 مريضًا، كالتالي: 308 باطنة، 341 أطفال، 242 عظام، 85 جراحة، 191 أنف وأذن، 189 جلدية، 126 أسنان، 133 نسا وتنظيم أسرة.

مكين: إجراء 289 تحليلًا مختلفًا للمرضى

وقال الدكتور شريف مكين، إنه جرى إجراء 289 تحليلًا مختلفًا للمرضى، ونحو 76 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ133 مريضًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 66 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 40 قرارًا للعلاج على نفقة دولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين؛ إذ أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و160 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، ولرفع المعاناة عنهم.