سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء

يواصل سعر كرتونة البيض استقراره في الأسواق بفضل توافره في جميع المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة، حيث تحرص الدولة على ضخه بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين.

سعر كرتونة البيض اليوم

ومن خلال السطور التالية، نستعرض سعر كرتونة البيض بالأسواق، ومنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل سعره في المحلات التجارية، بين 90-95 جنيها، فيما استقر سعر طبق وكرتونة البيض عند 75 جنيها في المزرعة.

البيض في منافذ الزراعة

وتتوافر سلعة البيض بكثرة في المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة، حيث سجل البيض الأبيض نحو 69 جنيها، والأحمر نحو 89 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ اليوم

وعن اللحوم البيضاء سجلت أسعار الفراخ اليوم 4 يناير ومشتقاتها كما يلي:

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 70 و82 جنيهًا.

وسجل سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90-95 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58 و62 جنيها.

سعر البط اليوم بين 70 و75 جنيها للكيلو.

سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 جنيهات إلى 125 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51 و55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيهات.