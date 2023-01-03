غرفة شركات السياحة: برامج أسعار عمرة رمضان تبدأ من 40 ألف جنيه

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن وجود طلب متزايد من العملاء بخصوص برامج عمرة شهر رمضان المقبل، والتي تبدأ خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر مارس المقبل، موضحا أن الأسعار ستبدأ من 40 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية والتي يصل عددها إلى 30 يوما.

زيادة أسعار فنادق مكة والمدينة خلال رمضان

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع الوطن، أن هناك أسباب كثيرة لزيادة أسعارعمرة رمضان 2023، لعل أهمها زيادة أسعار الفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر الصوم، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران أيضا.

وأضاف أن أسعارالعمرة خلال رمضان قد تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا ما جرى إقرار نظام الكوتة العددية في توزيع تأشيرات العمرة بين شركات السياحة المنظمة للرحلات هذا العام، وعددها نحو 1920 شركة سياحة.

إقبال جيد من المواطنين على السفر للعمرة

وأشار إلى أن هناك إقبال من المواطنين من الآن على حجز برامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع ألا يقل عدد المسافرين للعمرة خلال شهر رمضان الكريم عن 75 ألف معتمر، موضحا أن حساب تلك الأعداد يجرى بحصر الذين سافروا بالفعل خلال شهر الصوم، وليس الذين سافروا لأداء المناسك في شعبان، وقضوا فترة من برنامجهم بشهر رمضان.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية العمرة أكتوبر الماضي، وحتى الآن، والتي تخطت الـ210 ألف معتمر جيدة، بالقياس بالظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية حاليا، علاوة عن تعدد تأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية، والتي تسمح لحامليها بالسفر لأداء مناسك العمرة، دون أن يكونوا حاصلين على تأشيرة عمرة.

وأشار إلى أن كل التقديرات تؤكد أن عدد من سافروا للمملكة العربية السعودية عبر تلك التأشيرات منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن تخطى الـ200 ألف مواطن.