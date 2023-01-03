الصين تشهد تراجعا حادا في القطاع الصناعي الخاص خلال ديسمبر

سجلت الصين تراجعا حادا في القطاع الصناعي الخاص، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للقطاع الخاص «Caixin» إلى 49 نقطة في ديسمبر مقارنة ب 49.4 نقطة في نوفمبر الماضي، وفقا لشبكة «العربية.نت».

تراجع بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات

وبذلك يكون المؤشر أظهر انكماشا تحت مستوى الـ50 نقطة للشهر الخامس على التوالي بسبب تأثير الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ولكن على الرغم من تراجع المؤشر بأعلى وتيرة منذ ثلاثة سنوات، فإن القراءة الأخيرة جاءت أفضل من توقعات المحللين عند 48.8 نقطة.

سبب الانكماش هو تخفيف سياسة «صفر كوفيد»

يأتي هذا الانكماش في الوقت الذي خففت فيه بكين سياستها الصارمة «صفر كوفيد» للسيطرة على كورونا الشهر الماضي، عقب سنوات من المحاولات للقضاء على الفيروس، وتواجه الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، حاليا تفشيا على مستوى البلاد، وتوقفت السلطات عن نشر إحصاء يومي للإصابات بكورونا.

وفقا لبيانات هيئة الإحصاءات الصينية، فقد حافظ قطاع البناء على توسعه في ديسمبر، حيث بلغ المؤشر الفرعي للأنشطة التجارية فيه 54.4 نقطة، بانخفاض 1 نقطة عن الشهر السابق، فيما شهد قطاع الخدمات ضعفا بسبب تأثير وباء كورونا وعوامل أخرى على أنشطة السوق، وانخفض المؤشر الفرعي للأنشطة التجارية فيه إلى 39.4 نقطة.