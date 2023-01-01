باحثة: توقعات بتسجيل 25 مليون إصابة بكورونا يوميا في الصين

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بذل المزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهج مكافحة جائحة كورونا، وذلك في أول تصريحات يُدلي بها بشأن الفيروس منذ تغيير سياسة «صفر كوفيد»، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأدى التغيير المفاجئ في سياسة الصين للتعامل مع كورونا، إلى تفجير موجة من الإصابات على مستوى البلاد، إضافة إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وفقًا لـ«رويترز».

منع انتشار فيروس كورونا

وقالت الدكتورة ميس عبسي، الباحثة في علم الأدوية، من لندن، إن الصين قررت رفع الإغلاقات التي كانت تفرضها لمنع انتشار كورونا طوال الفترة الماضية دفعة واحدة، وهو ما يعني أنه سيكون هناك عدد كبير من الإصابات وهذا ما تشهده حاليًا.

وأضافت «عبسي»، في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي لا يعلم عدد الوفيات نظرًا لغياب الشفافية، ونظرًا للحسابات الرقمية قد يكون هناك 25 مليون إصابة يوميًا بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه من غير المعلوم إن كانت زيادة عدد الإصابة بـ«كوفيد 19» بسبب متحور جديد أم أن السبب يعود إلى أمور أخرى، لافتًا إلى عدم وجود أي دليل حتى الآن على أن هناك متحورًا جديدًا في الصين، وإنما السبب غالبًا يعود إلى أن نسبة كبيرة من كبار السن لم يأخذوا الجرعة المعززة، وأيضًا تردد في أخذ اللقاء وضعف المناعة، نظرًا لأنهم أخذو اللقاح منذ وقت طويل.