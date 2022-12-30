آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في «المسجد الأقصى المبارك»، بالقدس المحتلة، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية، رغم عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول العديد من الفلسطينيين إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأدى مئات الفلسطينيين، صلاة الفجر في «الحرم الإبراهيمي»، في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ردا على محاولات التهويد المستمرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الخميس، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد عمار مفلح «22 عاما»، الذي قتله جندي إسرائيلي على «حاجز حوارة» شمالي الضفة الغربية مطلع الشهر الجاري، بعد 27 يوما من احتجاز جثمانه

نقل جثمان الشهيد عمار مفلح إلى مستشفى رفيديا في نابلس بعدما تسلمته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أعدمه جندي إسرائيلي بدم بارد في الثاني من ديسمبر الجاري pic.twitter.com/GVoMnS4Vjz — وكالة صفا (@SafaPs) December 29, 2022

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال مشتبها به اجتاز الشريط الحدودي قادما من الأراضي السورية، أمس الأول، جنوب هضبة الجولان المحتلة.

الرئيس الأمريكي يصف نتنياهو بـ«الصديق»

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس، أنه سيتعاون مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ«الصديق»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأدت حكومة ائتلافية جديدة برئاسة نتنياهو، اليمين الدستورية في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، ووافق «البرلمان» على تشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية 63 نائبا من أصل 120 مقابل 54 معارضا، فيما جرى انتخاب أمير أوحانا رئيسا للكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأكد بايدن، في بيان، معارضة السياسات التي تشكل خطرا على «حل الدولتين» مع الفلسطينيين، مضيفا في بيان، أنه يتطلع للعمل مع نتنياهو الذي كان صديقه على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه «تل أبيب» و«الشرق الأوسط»، بما في ذلك تهديدات «طهران».

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالة تهنئة لـ نتنياهو عن أمله في أن تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيل مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببرقية، عن أمله في أن تواصل حكومة نتنياهو مسار تطوير التعاون من أجل ضمان السلام والأمن في منطقة «الشرق الأوسط».

ياعيل جيرمان: حكومة نتنياهو تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها

بدورها، قدمت سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى فرنسا ياعيل جيرمان، استقالتها من منصبها احتجاجا على حكومة نتنياهو، مضيفة في رسالة لرئيس الوزراء نشرتها عبر «تويتر»، إن الحكومة تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها ففي سياساتها وفي تصريحاتها، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.