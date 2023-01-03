تأجيل محاكمة متهم بقتل حما ابنه في الفيوم إلى جلسة 3 فبراير

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى إتهام «أحمد.ع.ع.م»، 47 سنة، مشرف نشاط في مدرسة بقرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وهو «أبكم»، متهم بقتل صهره «حما ابنه» عاشور عبدالعظيم، 50 سنة، وإلقاء الجثة في مجرى مائي قرب منزله، لشكه في وجود علاقة بين زوجته والمجني عليه، إلى اليوم الثالث من دور الانعقاد بشهر فبراير المقبل.

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا «دائرة الإرهاب»، وعضوية المستشارين محمد سلمان، ومجدي هريدي، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

مترجم إشارة لشرح كلام المتهم

واستمعت هيئة محكمة جنايات الفيوم، إلى أقوال المتهم عن طريق مترجم لغة الإشارة، وقال المتهم، إنّ المجني عليه كان يتعاطى المواد المخدرة فوق سطح منزلهم أثناء مبيته لدى ابنته، وأنه حاول التحرش بزوجته وإغوائها عدة مرات، عارضًا عليها مبلغ من المال مقابل تركها له (زوجها) وإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليه.

ضبطه مع سيدة أعلى السطح

وأضاف المتهم أنّه وجد المجني عليه أعلى سطح المنزل ومعه سيدة غريبة ليلة وقوع الجريمة، وهو ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما، واستشاط الجاني غضبًا فضرب المجني عليه بيده عدة ضربات، واعتقد أنه فقد الوعي، وحاول إفاقته ولكنه وجده قد فارق الحياة، مُتهمًا المجني عليه، بتحويل حياته إلى جحيم طول الوقت.

تفاصيل القضية والعثور على الجثة

بدأت الواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 32619 لسنة 2022 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 2060 لسنة 2022 كلي الفيوم، في 20 سبتمبر الماضي، حينما تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من المواطن «محمد.م»، بالعثور على جثة شقيقه متوفى داخل مجرى مائي بالقرية ووجود إصابات به.

شبهة جنائية في وفاة المجني عليه

وانتقلت قوة من مباحث مركز إطسا برئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وفريق من النيابة العامة، وناظروا جثة المجني عليه الملقاة في مجرى مائي جاف في إحدى الأراضي الزراعية، أمام منزل المتهم، وبمناظرتها تبين وجود إصابات في الرأس من الخلف، وتجمعات دموية في البطن، وإصابة أسفل الأذن اليمنى، وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابات بالفخذين من الظهر والخلف، والجثة ملطخة بالدماء.

تحرير محضر وبدء التحقيق

وجرى تحرير المحضر اللازم، وضبط الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، ثم جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي تداولت القضية على مدار عدة جلسات، واستكملت المحاكمة بجلستها المنعقدة اليوم، وقررت تأجيلها لمناقشة الطبيب الشرعي.