العثور على جثة صبي في مصرف زراعي بالفيوم.. «انزلقت قدماه بالترعة»

عثر أهالي إحدى القرى بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم، على جثة صبي في مصرف تنهلة الزراعي بنطاق القرية، وأبلغوا الشرطة على الفور، وانتقلت قوة من مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة صبي غارقًا في مصرف تنهلة الزراعي في قرية بيهمو بنطاق المركز.

انتشال جثة الصبي

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، تحت إشراف المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال جثة الصبي، وتبينّ أنّها لأحد أبناء القرية ويدعى يوسف حمادة شامخ مفتاح، في العقد الثاني من العمر، ولقي مصرعه غرقًا بعدما انزلقت قدمه في الترعة دون وجود شبهة جنائية.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان العثور على الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

التصريح بدفن الجثة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

الحزن يخيم على القرية

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية بيهمو عقب وفاة الصبي، مؤكدين أنّهم عُرف بدماثة الخلق، واحترامه للكبير والصغير، داعين له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.