تفاصيل رؤيا منامية لطفل توفى بعد سقوطه من مئذنة.. الرسول ألبسه ثيابا بيضاء

حالة من الحزن تسيطر على قرية السماكين، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد وفاة ما وصفوه بـ«الطفل الملاك»، والذي سقط من أعلى مئذنة مسجد خلال تنظيفه لها استعداداً لشهر رمضان المبارك.

ورغم مرور يومين على وفاة الطفل، ما زال أصدقاؤه يجلسون أمام قبره حزناً عليه، بينما يتردد أهل القرية على منزل عائلته لمواساتها، خاصة أن الطفل ارتبط بعلاقات طيبة مع الجميع.

يقول خالد البحراوي، عم الطفل كريم هاني البحراوي، 14 سنة، إن ابن شقيقه سقط خلال تنظيف سطح ومئذنة مسجد القرية، مشيراً إلى أنه كان دائم التعلق بالمسجد والتردد عليه.

عم الطفل: كان ينظف المئذنة استعدادا لشهر رمضان

وقال عم الطفل لـ«الوطن»، إن «كريم» كان يعمل على تنظيف المسجد والمئذنة استعداداً لتزيينهما في شهر رمضان المبارك، متابعاً «ليست هذه المرة الأولى له، فعلى مدار الأيام الماضية كان يصعد لسطح المسجد لتنظيفه من الرمال والحصى».

وأضاف «كريم كان متعلقا بالمسجد جداً، وكان يصلي الفروض الخمسة به، وحتى صلاة الفجر كان يخرج لصلاتها رغم برودة الجو مع والده».

الطفل رأي النبي في رؤية بعد الفجر

وقال خالد البحراوي «بعد وفاة الطفل حكى والده، أن ابنه أخبره قبل 20 يوما برؤية النبي والصحابي عمر بن الخطاب بعد أدائه صلاة الفجر وعودته للنوم».

وتابع، بأن الطفل رأى في منامه شخصا جميل المظهر والثياب يشع من وجهه النور، وألبسه ثيابا بيضاء، ووضعه على حصان أمام سيدنا عمر بن الخطاب.

والد الطفل أيقن وفاته

وقال عم الطفل «كريم»، إن والده بعدما حكى له ابنه الرؤيا تيقن من مفارقة طفله للحياة خلال مدة قصيرة، إلا أن ما كان يصبره هو رؤيته للنبي ومكانته المنتظرة في الجنة، مضيفا «لم يبلغ شقيقي أحد برؤيا طفله إلا بعد وفاته».

وقال «كريم كان طفلا بشوش الوجه، ولا يرفض طلبا لشخص، وكان يحترم الكبير والصغير، ولم يتعرض لأحد بسوء أبداً، وكان أكثر الأبناء برا بوالده وبأمه وأسرته».