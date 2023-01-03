ديرب نجم تستقبل جثة شابة لقيت مصرعها في الإمارات.. «مفرحتش بالخطوبة»

لم تهنأ سارة بخطبتها التي تمت على أحد شباب بلدتها منذ نحو شهر، إذ فارقت الحياة إثر حادث أليم تعرضت له في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تقيم وتعمل.

مصرع شابة بعد غيبوبة 17 يوما

وكانت الشابة سارة صلاح، ابنة مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والبالغة من العمر 26 عاما، تعرضت لحادث في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ كانت تقيم للعمل بها سعيا وراء الرزق، وظلت بين الحياة والموت نحو 17 يوما في غيبوبة تامة بأحد المستشفيات، إلى أن كتب القدر النهاية وفارقت الحياة.

حادث ينهي حياة فتاة

ووقع الحادث في الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الماضي، وظلت فاقدة الوعي لفترة زمنية قاربت 17 يوما «غيبوبة أسبوعين»، إلا أنها توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أثار حزن أهالي ديرب نجم الذين يستعدون لاستقبال الجثمان لتشييعه لمثواه الأخير في مقابر أسرتها بالمدينة.

خطوبتها منذ شهر مضى

وقبل شهر مضى، كتب خطيبها الشاب عبد الرحمن حمدي تهنئة لها ولنفسه بعد إتمام خطبتهما واستعدادهما لتجهيزات الزواج، وبعد أن كان يهنأ نفسه أخذ يعزيها بوفاة خطيبته ورحيلها غريبة في دولة أخرى جراء حادث أليم.