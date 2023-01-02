«المسرح القومي» يعلن خطة 2023.. عودة عروض الماتينيه

كشف الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، عن الخطة الكماملة لأعمال المسرح خلال 2023، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك.

وكتب إيهاب فهمي: «توكلنا على الله المسرح القومي 2023 العروض الجديدة وهي سيدتي أنا، بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، إخراج محسن رزق».

وتابع إيهاب فهمي: «والعرض المسرحي صاحب الوردة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، بطولة أحمد عبد العزيز ورانيا فريد شوقي وإخراج أحمد شوقي، كما جرى الإعلان عن عودة عروض الماتينيه والمتمثلة في عودة الابن نضال للمخرج مروان عزب، والجسر للمخرج سامح بسيوني، قبل أن تبرد القهوة للمخرج أحمد الرافعي».