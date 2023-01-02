محمد حماقي يحكي تفاصيل آخر لقاء جمعه بوالده قبل الوفاة بساعات قليلة

كشف النجم محمد حماقي عن قصة أغنية «ما بلاش»، قائلا: «الناس ربطت أغنية ما بلاش بعلاقتي بزوجتي وانفصالنا، وهذا بسبب كتابة اسمها في نهاية الفيديو كليب، ولكن الحقيقة أننا كنا عدنا قبل تصوير تلك الأغنية».

وأضاف محمد حماقي خلال الجزء الثاني من استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC، أن سبب هذه الأغنية والده، متابعا: «في آخر يوم قبل وفاته كنا سويا بفرح ابنة خالي، وكان سعيدا جدا بالفرح، وكنت أغني وصعد على المسرح وأعطاني بونبوني وانصرف من الفرح، وبعدها اتصل بي واطمأن عليّ، وفعل ذلك مع أخي، وفي التاسعة صباحاً تلقيت خبر وفاته وكانت أصعب فترة».

وتابع: كان لدي لحن من تامر علي، وكان قد كتب جملتين فيه وهي ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش، ولأن أمير طعيمة صديقي كان في تلك الفترة يحاول أن يخرجني من تلك الحالة، وبالفعل في يوم خرجنا سويا وواساني، ووقتها قلت له على الأغنية، وطلبت أن يكتبها وبالفعل كتب الكلام وكتب اللقاء الأخير بيني وبين أبي.