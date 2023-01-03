«في خدمتك».. هل يوجد عقوبة لإفشاء الطبيب لأسرار المهنة؟

يتسأل العديد من المواطنين حول، هل تقع عقوبة على الطبيب لإفشاء أسرار المهنة؟ وفي هذا الصدد عقب أشرف ناجي المحامي بالنقض، قائلًا: إن القانون يعاقب على إفشاء الأسرار الطبية، حال تم ذلك من خلال الطبيب أو الصيدلي الذى قام بصرف الأدوية في حال غير التي يلزمه القانون بذلك.

عقوبة إفشاء الأسرار الطبية

وأضاف المحامي أن القانون ذكر بالمادة رقم 58 لسنة 1937 التي تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، وفي المادة 310 من ذات القانون، «أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال الذي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه».

وأوضح أن القانون نص المادة 244 «على أن الطبيب المتسبب في إهمال طبي نتج عنه إيذاء المريض، ويعاقب عليه كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة»، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت المادة: «أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرا، أو مخدرا، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

الحبس 5 سنين

وتضمنت المادة أن تكون العقوبة «بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين».