«المنشآت الفندقية»: عودة السياحة الإيطالية لشرم الشيخ لمعدلات ما قبل كورونا

قال سامح عبدالمنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ حاليا، تعادل ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ولفت إلى أن أعداد السياح الإيطاليين الذين زاروا المدينة خلال الربع الأخير من العام الماضي تساوى الأعداد التى زارتها خلال ذات الفترة عام 2019، إذ أن إيطاليا تحتل حاليا المركز الأول عالميا كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ.

بريطانيا ثاني أكثر الدول إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ حاليا

وأضاف سامح عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بريطانيا تأتي حاليا في المركز الثاني عالميا في إرسال السياح لشرم الشيخ، وأن السياح الإيطاليين والبريطانيين هم الأكثر تواجدا حاليا بالمدينة مع وجود أعداد جيدة من السياح الروس والكازاخستانيين والتشيك.

وتابع:«أعداد السياح الإيطاليين الوافدين لشرم الشيخ ستبدأ فى التراجع بداية من منتصف يناير الجاري حتى نهاية فبراير المقبل على أن تبدأ فى الارتفاع مجددا بداية من مارس 2023».

السياحة الروسية

وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى شرم الشيخ حاليا ليست على المستوى المأمول، لافتًا إلى أن العديد من شركات الطيران توقفت عن تسيير رحلات من وإلى روسيا جراء الأزمة مع أوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام الماضي، وتعتبر السبب الرئيسى في تراجع أعداد السياح الروس الوافدين إلى المدن السياحية الموجودة بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، وخاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها شرم الشيخ خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة هذا العام كانت متوسطة بالمقارنة بما كانت عليه خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، لافتاً إلى أن نسب إشغال غالبية فنادق المدينة خلال تلك الفترة تراوحت ما بين 60 إلى 65%.