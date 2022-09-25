«المالية»: تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لمعدات الصحف ووكالات الأنباء المشاركة بـCOP27

علّق الدكتور محمد سليمان قورة، مدير عام شئون الجمارك والضريبة على القيمة المضافة بوزارة المالية، على قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر في قمة المناخ، موضحًا أنّ إنشاء لجنة لتيسير الإجراءات الجمركية يأتي في إطار استعدادات الدولة المصرية الخاصة بتحضيرات استضافة مصر قمة المناخ cop 27.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: أنه يكون للمراسلين الصحفيين ووكالات الأنباء تيسيرات في الوزارة ومصلحة الجمارك، تتعلق بدخول المعدات والآلات والشرائط وأجهزة التصوير، وهناك تنسيق تام مع المركز الصحفي للهيئة العامة للاستعلامات لتسجيل هذه المعدات والإفراج عنها من خلال مصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، وهناك اهتمام غير مسبوق به، إذ يمثل أهمية كبرى للدولة المصرية، وكان لا بد من أن نأخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي نستطيع من خلالها تسهيل الإجراءات لكل ضيوف المؤتمر، سواء الشركات التي تعرض في المؤتمر أو الوفود الخاصة به.

قرار بتشكيل لجنة بالوزارة

وتابع أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا بتشكيل لجنة بوزارة المالية تضم قيادات من مصلحة الضرائب والجمارك مهمتها تيسير الإجراءات الجمركية ورد الضريبة، إذ تعمل اللجنة على 3 محاور حتى تحقق الهدف الرئيسي؛ الأول مرحلة ما قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، والثاني مرحلة وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، والثالث انتهاء فعاليات المؤتمر ومغادرة الوفود.

وأشار إلى أن كل محور يتضمن قرارات تسهل الإجراءات، لافتًا إلى أن المرحلة الاستباقية حصلت على أولوية من قبل وزارة المالية لأن الأفضل هو تعريف وفود المؤتمر بالإجراءات التي يقابلونها في الجمارك المصرية لمعرفة الأصناف المسموح لها بالدخول والأصناف المحظورة، وكل التيسيرات المقررة.

وأوضح: «هناك أصناف خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، وهي عبارة عن أجهزة خاصة بالمعدات والصوتيات والأجهزة التي تستخدم في تغطية المؤتمر، وهناك أصناف خاصة ببعض الدول، وهي منتجات صديقة للبيئة».

رد الضريبة نظام عالمي

ولفت إلى أن ردّ الضريبة نظام عالمي متعارف عليه، إذ أنّ قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر تضمن مادة تجيز رد الضريبة للمغادرين الأجانب، إذ يكون هذا الرد للوفود من الأشخاص الطبيعيين فقط لا غير، فالوافد عندما يدخل البلاد يكون من حقه شراء أي منتجات أو هدايا أو أصناف، وعندما يخرج من البلد يمكن أن يسترد الضريبة السابق سدادها، وهذا نوع من تشجيع السياحة واقتناء المنتجات المصرية، وهذا النظام طبقته مصر أسوة بكل الدول: «بدأنا بالفعل إجراءات مع البنك المركزي وبعض البنوك العاملة في المطارات والموانئ لتسهيل إجراءات رد الضريبة».

شرط رد الضريبة

وأكد: «الفاتورة يجب ألا تقل عن 1500 جنيه، والبضاعة خرجت بصحبة الراكب أو بأي وسيلة أخرى يمكن التحقق من خلالها أنه جرى شراء البضاعة من الداخل، وينطبق رد الضريبة على المنتجات المصرية أو المستوردة بشرط أن تكون عملية الشراء تمت في مصر».