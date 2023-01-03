توزيع 600 كيلو لحوم على 300 أسرة بالكنيسة الرسولية في سمالوط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عن توزيع 600 كيلو لحوم على غير القادرين بالكنيسة الرسولية بعزبة نخلة التابعة لمجلس قروي طحا الأعمدة بمركز سمالوط، احتفالا بالعام الميلادى الجديد.

خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر البسيطة

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، إن توزيع اللحوم يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر البسيطة، تحت رعاية التحالف الوطني، لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

تضافر الجهود لتوفير المساعدات

وأوضح «بخيت»، أنه تم توزيع 600 كيلو لحوم على 300 الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بحضور القس جميل بركات، كاهن الكنيسة الرسولية، مؤكدًا علي أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة، منوها أن الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المنيا والقاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية في المناسبات المختلفة.