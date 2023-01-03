تحرير 42 محضرا لمحال تجارية في المنيا لعدم إعلان أسعار السلع

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 42 محضرا، تنوعت بين عدم وجود شهادة صحية، وعدم إعلان أسعار، وعدم الاحتفاظ بفواتير رسمية، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجن، ونقص وزن.

تحرير مخالفات لمحال الجزارة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ، أسفرت عن تحرير 10 محاضر للمخالفين، وجاءت المخالفات ما بين ذبح خارج السلخانة، وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وبيع منتجات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات بجميع المنافذ التموينية والأسواق

وتواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.