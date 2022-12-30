«الأورمان» لقناة الحياة: توزيع أكثر من 20 «كرسي متحرك» ضمن القوافل الطبية بسوهاج

قال يسري رمضان، مدير جمعية الأورمان في سوهاج، إن جمعية الأورمان تشارك في قوافل التنمية الذي يعد مستهدف شهري، متمثل في التمكين الاقتصادي وتوصيل المياه، وتوزيع لحوم وبطاطين.

وأضاف «رمضان»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن جمعية الأورمان أطلقت قوافل طبية لرفع مقاسات السماعات الطبية، وجهاز طبي يرفع مقاسات للأجهزة التعويضية مثل البتر.

رفع مقاسات 30 جهازا تعويضي بالقافلة

وأوضح أنه جرى توزيع أكثر من 20 كرسيا متحركا، ورفع مقاسات 30 جهازا تعويضي بالقافلة، وجار توزيع البطاطين واللحوم، وهذا مستهدف شهري لجمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتأسس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و انبثق عن هذا الحوار تأسيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر.