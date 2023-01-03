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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إحلال وتجديد شبكة مياه قرى مركز المنشأة بسوهاج

كتب:

شريف سليمان
06:04 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «استمرار العمل في إحلال وتجديد خطوط وشبكة مياه قرى مركز المنشأة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بسوهاج».

وأشار التقرير إلى استمرار العمل في إحلال وتجديد خطوط وشبكة مياه قرى مركز المنشأة، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج.

وتابع بأن أعمال إحلال وتجديد خط المياه الناقل روافع العيسوية- كوم بدار بطول 20 كم، وبأقطار من 20 إلى 36 بوصة، كما أن أعمال التجديد تخدم 12 قرية في مركز المنشأة، كما توفر 1500 فرصة عمل لأهالي قرى مركز المنشأة.

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بقلم شريف سليمان