«السويدي» لقناة الحياة: تغلبنا على ظروف قاسية لتدشين سد جوليوس نيريري بتنزانيا

قال المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة «السويدي إليكتريك»، إنه سعيد بالشراكة مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري، «ظروف العمل الصعبة جدا من كل النواحي، مرّ علينا جائحة كورونا والحيوانات المفترسة والأمطار والرياح وظروف الطبيعة».

وأضاف السويدي، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «جائحة كورونا أثر علينا بالسلب في السفر، لكن أنا فخور بقدرتنا على الإنجاز مهما كانت الظروف صعبة».

وتابع: «عملنا في هذا المشروع من أجل نصرة مصر والمصريين، لأننا من الصعب أن نخذل مصر، نريد أن نكون رأس الحربة لفتح أفريقيا وتقديم كل المنتجات المصرية فيها، وكلنا نفكر في نجاح المشروع ونقل الخبرات للمصريين».

وحول المنطقة الصناعية في تنزانيا، قال: «حصلنا على منطقة تقدر مساحتها بأكثر من 200 ألف متر وبنينا فيها 4 مصانع مصرية، منها، مصنع كابلات لتغذية السوق التنزاني ونصدر للبلاد المجاورة، وهذه المصانع فيها خبرات مصرية وخامات مصرية».

وأوضح: «كل بلد نفتحها تزود الدخل المصري وتمنح فرصة لشركات مصرية في العمل هناك».