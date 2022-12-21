كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بالسلاح الأبيض في الدقهلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر مشاجرة بين شخصين بالسلاح الأبيض بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أن طرفي المشاجرة «صاحب كشك مشروبات ساخنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وعاطل له معلومات جنائية، مقيم بذات الناحية»، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهام فيما بينهما بالتشاجر والضرب بسلاح أبيض بحوزة كلٍ منهما دون حدوث إصابات وذلك لوجود خلافات بينهما لطلب الطرف الثاني مبلغ مالي من الطرف الأول ورفضه ذلك.

وبإرشادهما تم ضبط الأداتين المستخدمتين في الواقعة وهي 2 سلاح أبيض «سكين»، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .