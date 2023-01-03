مسؤول مصري بـ«سد نيريري» لـ قناة الحياة: نفذنا المشروع بدقة وكفاءة عالية

قال المهندس محمد زكي، مدير مشروع الأعمال الكهروميكانيكية في سد جوليوس نيريري بتنزانيا، إن المشروع به تحديات كثيرة، واستطاع الفريق التعامل معها من خلال الخبرات المتراكمة.

وأضاف أن التنسيق مع فريق عمل المشروع كان كبيرًا، وهذا نابعا من خبرات الفريق، وإدارة الجودة والنظم التي وضعتها الشركة كي يتم التأكد من أن الأعمال يتم تنفيذها بكفاءة عالية بما يتماشى مع معايير المشروع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «شغلنا هو تسليم المفتاح، من أول الفكرة ثم إرسالها للمصانع الدولية والماركات العالمية لحد ما الحاجة تيجي المشروع تركب ونعملها أعمال التركيب والتشغيل ونسلمها للعميل».

وتابع أن من أصعب الأمور في المشروع، هي « الحاجات اللي يبنى عليها، وبالتالي فإن الدقة يجب أن تكون عالية في تركيب هذه الأشياء، لأنه سيتم الردم عليها بالخرسانة».