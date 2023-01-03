رئيس جامعة بني سويف يوجه بزيادة قاعات الاستذكار بالمدن الجامعية

فاجأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم الثلاثاء، المدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل، وذلك في إطار جولاته المستمرة والمفاجئة للمدن الجامعية للتأكد من مدي توافر عناصر الراحة والأمان ومدي جودة الخدمات المقدمة لهن، وتواجد مشرفي المدن.

رئيس جامعة بني سويف يجري حوارا مفتوحا مع الطالبات

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة صالات الطعام والمطبخ الرئيسي للتأكد من جودة الوجبات المقدمة التي يتم إعدادها، كما أجري رئيس جامعة بني سويف حوارا مفتوحا مع الطالبات حيث استمع لآرائهن ومقترحاتهن، موجها بفتح المزيد من قاعات الاستذكار، لتشجيع الطالبات على خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول في جو يسوده الهدوء لتحصيل أكبر قدر من العلم والمعرفة، وحتى يطمئن أولياء الأمور على أولادهم وأنهم جميعا طلبة وطالبات في أيد أمينة في بيتهم الثاني الجامعة.

رئيس جامعة بني سويف يثني على مستوى الأنشطة بالمدينة الجامعية

وأثني رئيس جامعة بني سويف علي مستوي الأنشطة التي يتم تقديمها للطالبات بالمدينة الجامعية وأنها ليست مقرا للإقامة فقط، بل مركزا للثقافة والمعرفة.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن الغامرة بزيارة رئيس الجامعة وحرصه الدائم على متابعتهن، والاستفسار عن أحوالهن، واهتمامه بفتح مزيد من القاعات للإستذكار، ووجهوا الشكر له على جودة الطعام والخدمات المقدمة لهن، وأضاف رئيس الجامعة أن سياسة الباب المفتوح هي منهجه في التعامل مع الطلاب.