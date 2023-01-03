33 مدينة ضمن الأكثر برودة غدا.. و8 في قائمة الأدفأ على مستوى الجمهورية

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء في محافظات الجمهورية المختلفة، والذي تضمن قائمة بأكثر المدن برودة ودفئا واعتدالا.

المدن الأكثر برودة غدا الأربعاء

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا الأربعاء، بحسب الأرصاد الجوية، فإن المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين ونخل وتسجلان 4 درجات، الأقصر 6 درجات، الوادي الجديد والمنيا 7 درجات، سيوة وأسيوط وسوهاج وقنا 8 درجات، أسوان وأبو سمبل والفيوم وبني سويف 9 درجات مئوية.

كما تضمنت قائمة المدن الأكثر برودة خلال طقس الأربعاء، العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسماعيلية والسويس ورفح والسلوم 10 درجات مئوية، القاهرة ودمنهور والمنصورة والزقازيق وشبين الكوم وطنطا 11 درجة، بنها وكفر الشيخ ووادي النطرون والعريش ورأس سدر ونويبع 12 درجة.

المدن الأكثر دفئا غدا الأربعاء

وبحسب درجات الحرارة العظمى، فإن المدن الأكثر دفئا غدا الأربعاء هي شلاتين والطور 24 درجة، وحلايب 23 درجة، وشرم الشيخ 23 درجة، والغردقة 24 درجة، ومرسى علم 25 درجة، وأبو رماد 23 درجة، ورأس حدربة 22 درجة.

المدن معتدلة الطقس غدا الأربعاء

كما كشفت الأرصاد الجوية، عن وجود 4 مدن معتدلة بينها دمياط وبورسعيد والعلمين الجديدة ومطروح.