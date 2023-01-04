حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 4-1-2023 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج السرطان بعض العيوب التي تسبب إزعاجا لمن يتعامل معه، أولها عدم المرونة فهو لا يتفهم ويستوعب الأمور سريعا ويصر على وجهة نظر واحدة، وحاد في تعاملاته كثيرا خاصة على المستوى المهني، وإذا أصبح مديرا يكون قاسيا وعنيفا مع من حوله، ما يخلق عدد من الأزمات والمشكلات مع زملائه في العمل.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم مثالي بالنسبة لمواليد برج السطان لكي يجلسوا ويتأموا ويراقبوا ويتعلموا من الماضي، كما تساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، كل ما عليك هو العمل في صمت، وعدم الحديث عن خططك لأحد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تجنب الحديث عن حياتك الشخصية وأسرارك لأحد اليوم، وابتعد عن التعالي، بحسب نصيحة خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.