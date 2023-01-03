نائب مدير «شركات سد نيريري» لقناة الحياة: حققنا نقلة نوعية في تنفيذ المشروع

قال المهندس أيمن عطية، نائب مدير تحالف شركات تشييد سد «جوليوس نيريري»، إنه منذ غلق بوابات التحويل اجتازنا أول اختبار عملي باستمرار الحياة خلال البناء وعدم توقيف المياه، متابعا: «كان حلمنا إننا نعمل نقلة بين قناة التحويل وبوابات السد، خاصة إن في حياة برية وطبيعية قد تتأثر في حالة وقف تدفق المياه بشكل مفاجئ».

الانتهاء من المرحلة الثانية في بناء السد التنزاني

وأوضح خلال لقاء له ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الثانية في بناء السد التنزاني، والمشروع يتضمن عدة مكونات غير السد، وأهم القطاعات عنبر التوربينات، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع توليد الكهرباء من المياه المخزنة أمام السد.

تنفيذ مبنى التوربينات

وأشار إلى أن فريق العمل نجح في تنفيذ أساسيات مبنى التوربينات الذي كان يعد من أعقد الأجزاء، خاصة وأنه يدار بأحداث الأساليب العالمية لربط الكهرباء المنتجة بالشبكة العامة، ورصد مناسيب المياه في محيط السد وتحديد مواعيد الفتح والإغلاق.