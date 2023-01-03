مسؤول مصري بسد «جوليوس نيريري» لقناة الحياة: نطبق نظام تحكم جديد

قال المهندس عماد الشاعر مدير إدارة التحكم في المواد بسد جوليوس نيريري، في تنزانيا، إن حجم المعدات يتجاوز 1000 معدة، وجرت مضاعفة استهلاك السولار من مليون لتر شهريا إلى 2 مليون.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «قمنا بعمل نظام تحكم جديد واستخدمنا التكنولوجيا الدارجة، وأطلقنا تطبيقا على الهاتف حتى نواكب التطور وتكون هناك سيطرة أكبر على استهلاك الديزل، وأصبحنا على معرفة من يسحب ويحرق ويستخدم الديزل، وهذا أفضل من النظام الورقي».

وتابع بأن سعر الديزل زاد نصف دولار، ليصبح بـ 1.5 دولار: «كل يوم عندا توريد، ولو وقف يوم واحد بتبقى مشكلة، والعربيات ماشية ورايحة على الطريق ولو وقفت تحصل كارثة».