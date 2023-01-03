باق 9 أيام.. أماكن وأسعار طرح وحدات مشروع «داره» قبل غلق باب التقديم

أيام قليلة، وينتهي إعلان التقديم على 1284 وحدة ضمن مشروع «داره» في 9 محافظات، فلم يتبق سوى 9 أيام على الغلق، لذا نعرض أماكن طرح الشقق السكنية، وفقا لما ذكرته زارة الإسكان في بيان لها.

أماكن طرح شقق مشروع داره

تتواجد الشقق في 9 محافظات، وهي:

المنوفية

الدقهلية

محافظة قنا

محافظة سوهاج

محافظة المنيا

محافظة الفيوم

محافظة السويس

محافظة كفر الشيخ

محافظة دمياط.

تتراوح مساحات الشقق المطروحة من 90 إلى 127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة.

أسعار الشقق

يصل سعر الوحدة بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، التي تصل مساحتها إلى 171 مترا، نحو 2 مليون و900 ألف.

سجلت الشقة الـ116 مترا في محافظة قنا، نحو مليون و300 ألف والشقة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى نحو مليون و222 ألف جنيه.

سجلت الشقة التي تصل مساحتها إلى 116 مترا في محافظة كفر الشيخ، إلى نحو مليون و535 ألف جنيه، والشقة الـ 109 أمتار سجلت مليون و429 ألف جنيه.

وسجلت الشقة التي تصل مساحتها إلى نحو 114 مترا في مدينة دمياط إلى نحو مليون و754 ألف جنيه، والشقة الـ127 مترا سجلت مليون و993 ألف جنيه.

وسجلت الشقة الـ90 مترا في محافظة السويس نحو 770 ألف جنيه حتى 860 ألف جنيه.

وسجلت الشقة 116 مترا، في محافظة سوهاج نحو مليون و490 ألف، والشقة الـ109 متر سجلت مليون و450 ألف جنيه.