كراسات شروط شقق «داره» في 9 محافظات.. اعرف التفاصيل والمواصفات

عدد من الوحدات السكنية، طرحها صندوق التنمية الحضرية للحجز لأول مرة ضمن مشروع «داره» الذي يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية بشأن تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، بمساحات مختلفة داخل 9 محافظات، وتم الحرص على توفير كافة الخدمات داخل المشروع، لتوفير حياة كاملة للمواطنين بها.

شقق «داره» في 9 محافظات

ووفقا لصندوق التنمية الحضرية، يتولى بنك التعمير والإسكان عملية حجز الوحدات وفقا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك، ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية، الدخول على الموقع الإلكترونيالخاص ببنك التعمير والإسكان، عبر الرابط التالي (www.hdb-reservation.com)، لإتمام إجراءات الحجز، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة، وذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص على الموقع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، روابط كراسات شروط شقق «داره» التي طرحها صندوق التنمية الحضرية داخل 9 محافظات.

رابط كراسات شروط شقق «داره» في 9 محافظات

- يمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمدينة المنصورة، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمدينة السويس، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمدينة الفيوم، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمحافظة المنيا، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمدينة سوهاج، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمحافظة قنا، من خلال هذا الرابط.

- يمكن الإطلاع على كراسة شروط شقق «داره» بمحافظة كفر الشيخ، من خلال هذا الرابط.