لراغبي الحجز.. شروط الحصول على شقق مشروع «داره» في 9 محافظات

أتاح صندوق التنمية الحضرية الفرصة لجميع المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «داره»، وتشمل المرحلة الأولى منه 9 محافظات، حيث يمكن للجميع حجز وحدة سكنية «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير للاطلاع على كراسة الشروط، ومن ثم إتباع الخطوات المحددة لاستكمال ونجاح عملية الحجز.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحصول على شقق «داره» داخل 9 محافظات، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن صندوق التنمية الحضرية.

شروط الحصول على شقق «داره» داخل 9 محافظات

1- أن يكون المتقدم للحجز شخص طبيعي له أهلية التصرف ويجوز له التعاقد.

2- يقر المتقدم للحجز بمعاينة الوحدة المتقدم على حجزها.

3- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزأ لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان ومتممان لأحكامه.

4- الوحدات السكنية المعروضة للبيع كالوضع الموضح داخل كراسات الشروط، وهي مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري تغيير الغرض المخصص لها.

5- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في التقسيم الداخلي للوحدة أو تغيير أماكن الحمامات والمطابخ.

6- لا يجوز تعديل أو طلاء لون غير الموجود داخل الوحدة السكنية أو للواجهات الخارجية كي لا يتشوه المشروع.

7- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات بكراسة الشروط.

8- يقر المتقدم للحجز بصحة عنوانه المثبت داخل استمارة الحجز.

9- لكل وحدة حصة في الأرض المنشأ عليها العقار الكائن به الوحدة السكنية.

10- بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل مساحات خضراء بمساحات مختلفة وسيتم إتاحة تلك المساحات بنظام حق الانتفاع.

11- الأسطح وغرف الخدمات الموجودة داخل جميع العقارات مملوكة ملكية خالصة لصندوق التنمية الحضرية والصندوق وحده له حرية التصرف والانتفاع بها.