خطوات حجز شقق «داره» في 9 محافظات.. يستمر حتى 12 يناير

بدأ بنك التعمير والإسكان أمس، تلقي طلبات حجز الشقق السكنية التي طرحها صندوق التنمية الحضرية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «داره» بإجمالي 1284 وحدة سكنية، الذي يأتي نتاج مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، ويستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز شقق «داره» داخل 9 محافظات، وفقًا لكراسة شروط صندوق التنمية الحضرية.

خطوات حجز شقق «داره» داخل 9 محافظات

- المرحلة الأولي:

- بدأ التقديم على حجز وحدات «داره» منذ أمس، ويستمر حتى 12 يناير.

- يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها، للاطلاع على التفاصيل الكاملة للوحدات المطروحة.

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على موقع البنك، يضغط على (تسجيل حساب جديد)، ثم يتبع الخطوات ويدخل البيانات الأساسية، التي تتضمن: «اسم العميل، العنوان، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم المحمول».

- في حالة ما إذا كان المتقدم شخصًا اعتباريًا، يجب أن يكون الممثل القانوني أو المفوض بالتسجيل.

- يُفضل تسجيل البريد الإلكتروني خاصة للعملاء المتقدمين من خارج البلاد، لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف العميل تحتوي على كلمة مرور مؤقتة يستخدمها لإنشاء كلمة مرور دائمة.

- يدخل العميل على الموقع مرة أخرى، ويختار المشروع المطلوب، ثم يستخرج رقم الاستمارة الذي سيستخدمه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز.

- يحول العميل مبلغ جدية الحجز وقدره 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه مصروفات التسجيل دفعة واحدة لا تتجزأ.

المرحلة الثانية «المراجعة»

- يجري البنك مراجعة داخلية، بداية من يوم الأحد الموافق 15/1/2023 حتى يوم الخميس الموافق 19/1/2023.

- يتم إرسال رسالة نصية للعملاء المخالفين في خلال مدة المراجعة، ويتاح للعميل المخالف مراجعة البنك في المخالفة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الإيميل الخاص ببنك التعمير والإسكان.

المرحلة الثالثة «الحجز»

- يتم الحجز (اختيار الوحدات) اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 22/1/2023 وحتى الساعة الحادية عشر مساءً يوم الخميس الموافق 26/1/2023، عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان، بكلمة المرور والرقم القومي.

2- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

3- تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم جدية الحجز.

4- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدة المتاحة للحجز عليها، مرتبة كالتالي: «المحافظة، المدينة، المنطقة، رقم العمارة، رقم الوحدة».

5- يضغط العميل على تأكيد الحجز، ويمكنه طباعة استمارة التسجيل.