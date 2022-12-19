للراغبين في الحجز.. أسعار شقق المرحلة الأولى من «داره» داخل المحافظات

أتاح صندوق التنمية الحضرية الفرصة لجميع المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «داره» التي شملت المرحلة الأولى منه 9 محافظات، حيث يمكن للجميع حجز وحدة سكنية «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير للاطلاع على كراسة الشروط، ومن ثم إتباع الخطوات المحددة لاستكمال ونجاح عملية الحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسعار شقق المرحلة الأولى من «داره» داخل المحافظات، وفقا لكراسة شروط صندوق التنمية الحضرية.

أسعار شقق المرحلة الأولى من «داره» داخل المحافظات

- أسعار وحدات «داره» موضحة داخل جداول بكراسة الشروط الخاصة بكل محافظة.

- يتم سداد وديعة الصيانة المقررة 8% من قيمة الوحدة، على أن تودع نسبة 7% كوديعة بنكية، ونسبة 1% لأعمال الصيانة.

- يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة عداد غاز، عداد كهرباء، عداد مياه، تليفون.

- يسدد مبلغ جدية الحجز بالإضافة إلى مصروفات التسجيل كدفعة واحدة لا تتجزأ، عند التقدم للحجز، بإحدى الطرق التالية:

1- سويفت كود بنك الإٍكان والتعمير.

2- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان.

3- تحويل داخلى لبنك التعمير والإسكان من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

4- نقدا في أحد فروح بنك التعمير والإسكان.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: اسم المتقدم للحجز رباعي، الرقم القومي ساري.

- في بداية حجز وحدات مشروع «داره» يتم سداد مبلغ جدية الحجز.

- عقب إتمام الحجز يتم سداد نسبة 15% من ثمن الوحدة.

- في خلال سنة من إتمام الحجز، فإنه يتم سداد 15% من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية.

- عند استلام الوحدة السكنية سيتمّ سداد دفعة استلام تبدأ من 10% في بعض المشروعات، وتصل إلى 15% و20% في مشروعات أخرى، إضافة إلى سداد «وديعة الصيانة».