يوسف الحسيني: 5 ملايين شخص يعملون في المشروعات القومية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الاقتصاد في إنجلترا وفرنسا وألمانيا تأثر بالأحداث العالمية وحالتهم صعبة، متابعا «التضخم أثر على الجميع، والإخوان فشلوا في إدارة نظامهم، وبالتالي شغلهم الشاغل حاليا ترويج الشائعات وتشكيك المواطن، وفشلوا في مصر والسودان وتونس وغيرها من الدول».

فشل الإخوان اقتصاديا

وتابع الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري «الإخوان بيتكلموا عن إدارة الاقتصاد العالمي وهما فشلوا في اقتصادهم، ولو الاقتصاد في مصر لا يدار بطريقة سليمة مكناش هنلاقي ناكل من شهر يونيو الماضي، ولا هنلاقي سلع في المحلات، والوضع الحالي مش في إيد البلد بسبب الحروب اللي شغالة، وبمجرد ماتخلص الحروب هتبدأ الحياة تستقر والأمور تتحسن».

المشروعات القومية

وأشار إلى أن القاهرة تقوم بما تسطيع به من أجل الشعب المصري دون الإضرار بالآخرين، متابعا: «اللي عنده حل يقدمه بشكل صريح وساعتها هحترم اللي يطرح حلول فعليه، لكن الكلام فقط، بعض طالب بإيقاف المشروعات القومية ودي كارثة لأن في ملايين أكل عيشها معتمد على المشروعات التي تنفذ وعددهم يتجاوز 5 ملايين عامل».