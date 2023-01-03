إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص و«ربع نقل» على الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرى الخريجين.

إصابة 9 أشخاص في حادث كفر الشيخ

ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي

من جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.