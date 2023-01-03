مصرع طفل في حادث تصادم بكرداسة

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بكرداسة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى زايد، وتحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل في حادث تصادم مروري

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ناحية طريق صفط كرداسة ووفاة طفل.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث للمباحث بتوجيه رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع مصطفى محمد 47 سنة، بائع فاكهة، ومقيم كرداسة وأفاد بوفاة نجله يوسف 6 سنوات، مقيم بذات العنوان وتم نقله إلى مستشفى زايد، واتهم قائد السيارة رقم «أ ج ى 7271»، هيونداي، قيادة «إسماعيل. ش» 33 سنة باحث قانوني ومقيم الطوابق بالتسبب في وفاة نجله.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق، لاصطدام بسيارة ربع نقل أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق، ملك مصطفى عبد الحميد 40 سنة سائق دون قائدها، فاصطدمت بالطفل حال وجوده بجوار السيارة مما أدى لوفاته.

ألقى القبض على قائد السيارة الهيونداي، وتم ضبط السيارة، واستدعاء قائد سيارة ربع النقل والتحفظ على السيارة.