إصابة 11 شخصا في حادث تصادم ميكروباص و3 سيارات ملاكي بالفيوم

أصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء تعرضهم لحادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص و3 أخرى على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث تصادم 4 سيارات

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 11 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا، تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عبدالحكيم، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل قرية قلمشاه، اتجاه أسيوط، وتبينّ إصابة 11 شخصًا في الحادث الذي وقع بسبب السرعة الزائدة، وتسبب في تصادم ميكروباص مع 3 سيارات ملاكي.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارات الأربعة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.