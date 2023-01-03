تراجع جماعي لأسعار القمح والذرة وفول الصويا عالميا

قال محللون إن العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في سوق شيكاجو للتجارة تعثرت اليوم، في تداول شهد عزوفا عن المخاطرة، وسط ضغوط غير مباشرة من تراجعات في الأسواق الأخرى وصعود الدولار الأمريكي، وفقا لوكالة رويترز.

المنتجات الزراعية الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين

وقالت الوكالة إن المنتجات الزراعية الأمريكية بدت أقل جاذبية للمستثمرين، بسبب صعود الدولار الذي يتجه نحو أكبر ارتفاع في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال مات ويجاند، سمسار السلع في شركة فيوتشرز، إن الاتجاه العام نحو الهبوط في السوق اليوم، وهي حالة عزوف عن المخاطرة في بداية العام.

وهبطت أكثر عقود فول الصويا نشاطا في بورصة شيكاجو 31 سنتا إلى 14.93 دولار للبوشل، وانخفض الذرة تسعة سنتات إلى 6.69 دولار ونصف السنت للبوشل، كما سجل القمح انخفاضا بمقدار 20 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 7.71 دولار أمريكي وربع سنت للبوشل، وشهدت الأسواق تراجعا بعد تحقيق مكاسب سنوية في 2022، وفقا لرويترز.

في سياق آخر، تراجعت أسعار النفط 4% في تعاملات متقلبة بنهاية اليوم الثلاثاء، متأثرة ببيانات الطلب الضعيفة من الصين والتوقعات الاقتصادية القاتمة وقوة الدولار.

تراجع العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 3.81 دولار، أو 4.4%، لتبلغ عند التسوية 82.10 دولار للبرميل، أكبر انخفاض يومي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وهبط الخام الأمريكي 3.33 دولار إلى 76.93 دولار للبرميل عند التسوية، بعد تراجعه 4.1%، أكبر انخفاض له في أكثر من شهر. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا للبرميل في وقت مبكر من الجلسة.