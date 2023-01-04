«الحجر الزراعي»: صادرات مصر تخطت أكثر من 6.4 مليون طن في 2022

قال الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنّ صادرات مصر الزراعية تخطت حاجز الـ6.4 مليون طن لأول مرة في تاريخ مصر في عام 2022، بزيادة قدرها 820 ألفا عن عام 2021.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أنّ أحد أهم الأسباب الرئيسة لزيادة الصادرات فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية، ومنذ عام 2018 انتهجت مصر سياسة تكثيف وفتح أسواق جديدة، وخلال الـ5 سنوات الأخيرة، فإن الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمكن من فتح 80 سوقا جديدا، منهم 40 سوقا للمنتجات الرئيسة مثل الفراولة والعنب والبطاطس والرمان.

منظومة جديدة للصادرات الزراعية في مصر منذ بداية 2018

وتابع، أن السوق الواحد يستغرق من سنة إلى 3 سنوات كي يتم فتحه وذلك هو المعدل الطبيعي، ومن الدول التي فتحنا أسواقا جديدة فيها هي اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والصين وكندا والأرجنتين والبرازيل، وطبقنا منظومة جديدة للصادرات الزراعية في مصر منذ بداية 2018 عندما توليت الحجر الزراعي، وهي منظومة قائمة على المعايير الدولية، ودول العالم ترسل لنا وفودا من الحجر الزراعي لديها للاطلاع على هذه المنظومة وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الثقة في المنظومة التصديرية المصرية.