وصية شابة ديرب نجم قبل مصرعها: صلوا جنازتي وهونوا الحزن لحد ما نتقابل

كأنها كانت تشعر باقتراب موعد رحيلها، فتركت وصية للمقربين لها، لربما يأتي اليوم الذي تكون فيه في عالم آخر ولم تستطع التحدث إلى أحد أو الإفصاح عن رغبتها وقتئذ، إذ أوصت قبل شهور، بصلاة الجنازة عليها من أعداد كبيرة بعد وفاتها، واستبدال بعض الأمور بأخرى، لعلها المنجية لها والأنفع لها في حياتها الأخرى، كالدعاء، والتصدق لروحها.

وصية من متوفاة للأحبة والمعارف

وتركت الشابة سارة صلاح، البالغة من العمر 26 عاما، ابنة مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، التي رحلت عن الحياة في حادث، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصية عبر حسابها الشخصي فيس بوك، توصي المقربين منها وكل من يعرفها، في حال وفاتها باتباع عدد من الوصايا أبرزها الدعاء لها وصلاة الجنازة عليها وتوزيع مصاحف رحمة لروحها.

سارة: «هونوا الحزن عليكم لحسن لقاء يجمعنا بالآخرة»

وتضمن المنشور الخاص بها قبل شهور من وفاتها «وصيتها بعد الموت» بالتأكيد على صلاة الجنازة عليها من قبل أكبر عدد ممكن، لافتة إلى أنها أهم من العزاء الذي لا يجدي للمتوفى نفعا، وتوزيع مصاحف في أماكن وبلدان تفتقر لها، فضلا عن رغبتها في بكاء أحبتها عليها ولكن بطريقة لا تؤثر سلبا نتيجة الحزن على حياتهم، وتكثيف الدعاء لها عند نزول القبر، وطالبت كل من يعرفها وبسمع خبر وفاتها أن يسامحها، واختتمت وصيتها، لأحبتها هونوا الحزن عليكم لحسن لقاء سعيد يجمعنا في الحياة الآخرة.

وفاة شابة عشرينية في الإمارات العربية المتحدة في حادث

ولقيت الشابة سارة صلاح التي تبلغ 26 ربيعا من العمر، مصرعها بعد دوام غيبوبة 17 يوما، وهي من مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، سافرت إلى الإمارات المتحدة للعمل بها سعيا للرزق، إذ كانت خريجة كلية تربية رياضية والتحقت بعمل في مجال تخصصها.

أهالي مسقط رأسها ينتظرون تشييع جنازتها

وتستعد مدينة ديرب نجم مسقط رأسها بمحافظة الشرقية لاستقبال جثمان الشابة العشرينية التي راحت ضحية الحادث وظلت تصارع الموت أكثر من أسبوعين، إلى أن توفيت منذ ساعات، وينتظرها ذويها لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.