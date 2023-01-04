أمطار متفرقة على مدن ومراكز الغربية ورفع حالة الطوارئ

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، إلى أمطار متوسطة وغزيرة، على مناطق متفرقة، مصحوبة بموجة من الصقيع وانخفاض في درجات الحرارة.

انتشار سيارات شفط المياه

ومن جانبها، دفعت محافظة الغربية، ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وفروعها في مدن ومراكز المحافظة، بعدد من سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة وأماكن تجمع وتراكم مياه الأمطار فيها، وذلك بهدف سرعة التعامل مع مياه الأمطار ورفع مخلفات الأمطار، حافظا على السيولة المرورية وسير المواطنين.

انتشار رجال المرور

كما دفعت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حموده، برجال المرور على الطرق بين مدن ومراكز المحافظة، من أجل تسهيل حركة سير السيارات، والمطالبة من قائدي السيارات، بالالتزام بالسرعة المقررة، مت يطمن سلامتهم والحد من حوادث السيارات.

كما رفعت محافظة الغربية، وكل الجهات المعنية حالة الطوارئ القصوى، وإلغاء الإجازات، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية، بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مدن ومراكز المحافظة، ومتابعة حالة الطقس أولا بأول.