سقوط أمطار رعدية وثلوج خفيفة على مدينة سانت كاترين

قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعد وبرق، وكذلك ثلوج صغيرة وخفيفة.

وأوضح «عبد البصير»، أن المطر بدأ في التساقط الساعة الثانية من ظهر اليوم وتوقف في الساعة الثالثة، مصحوبا بالبرد والرعد والبرق، ثم توقف تماما ولم يؤثر على حركة السير بالمدينة، مشيرا إلى أنه قام بجولة بالمدينة بمرافقة علاء أبو زهرة سكرتير المدينة لمتابعة الموقف عن كثب.

الطرق مفتوحة

وقال نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأمطار لم تؤثر على الحركة بالطرق الداخلية والخارجية، مؤكدا أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية.

وأوضح، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على ضرورة متابعة حالة الطقس مع هيئة الأرصاد الجوية، وإخطار مركز عمليات المحافظة بأي تطورات، مشيرا إلى إن أهالي سانت كاترين يعتبرون الأمطار موسم خير عليهم جميعا لأن حياتهم مرتبطة بها.

توقعات بسقوط ثلوج

وقال الشيخ أحمد أبو راشد، مستشار دير سانت كاترين، إنه يتوقع أن تتعرض مدينة سانت كاترين اليوم لتساقط ثلوج كثيفة خلال الساعات المقبلة.

وتابع، بأن «البرد» هو بداية تساقط الثلوج خلال شهر يناير على سانت كاترين وقممها الجبلية.